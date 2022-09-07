Павлюченко, Алдонин и GoodMax проведут урок футбола в московской школе

В пятницу, 9 сентября, медиа футбольная команда Goodness проведёт урок футбола в школе 138 с участием популярного блогера Максима GoodMax Гутника, экс-нападающего «Тоттенхэма» и бронзового призёра Евро-2008 Романа Павлюченко, обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгения Алдонина, а также чемпиона мира по пляжному футболу Дениса Пархоменко.



В рамках урока команда пообщается с учащимися, проведёт мастер-класс на футбольном поле, а также презентует новую форму клуба.