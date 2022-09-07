Капитан сборной Киргизии: ребята были удивлены, что мы сыграем с Россией

Капитан сборной Киргизии Валерий Кичин, выступающий за «Енисей», поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Он состоится 24 сентября в Бишкеке.



«Думаю, должен получиться хороший матч, мы с нетерпением ждём игры. О том, что сборная России долго не играла, не думаю. Какая мне разница, когда российская сборная проводила последнюю игру? Моя сборная играла, и сейчас мы спокойно готовимся к Кубку Азии, ждём Россию дома.



Думаю, будет полный стадион и отличная атмосфера. Болельщики погонят нас вперёд, как они это обычно делают.



Мы встречаемся с сильной сборной, чтобы подготовиться к Кубку Азии. Это хороший спарринг-партнёр. Ребята удивлены, что мы сыграем с Россией, но не более», — цитирует Кичина «РБ Спорт».

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