Капитан сборной Киргизии: ребята были удивлены, что мы сыграем с Россией
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Капитан сборной Киргизии Валерий Кичин, выступающий за «Енисей», поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Он состоится 24 сентября в Бишкеке.
«Думаю, должен получиться хороший матч, мы с нетерпением ждём игры. О том, что сборная России долго не играла, не думаю. Какая мне разница, когда российская сборная проводила последнюю игру? Моя сборная играла, и сейчас мы спокойно готовимся к Кубку Азии, ждём Россию дома.
Думаю, будет полный стадион и отличная атмосфера. Болельщики погонят нас вперёд, как они это обычно делают.
Мы встречаемся с сильной сборной, чтобы подготовиться к Кубку Азии. Это хороший спарринг-партнёр. Ребята удивлены, что мы сыграем с Россией, но не более», — цитирует Кичина «РБ Спорт».
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