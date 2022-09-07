Баженов: когда бы ещё сборная России приехала в Киргизию? Люди будут на деревьях сидеть

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение РФС о проведении товарищеского матча сборных России и Киргизии.
«Конечно, проводить товарищеские матчи имеет смысл. Я скажу саркастически: давайте разгоним всю сборную, а потом можно чемпионат, потому люди в сборную не вызываются. Затем давайте возьмёмся за футбол, потому что спорта нет. Понимаю, что нет международных турниров, но это не значит, что мы не можем играть с Кыргызстаном и Ираном.
На данном этапе это выглядит так. Надо делать свою работу, проявлять себя ребятам, чтобы попадать в сборную — это же тоже большой стимул. У меня был такой стимул. Сборная должна играть с командами других стран.
Мы недавно были в Кыргызстане — там очень любят футбол. Как бы смешно это ни звучало, мы там проводили ветеранский матч. Там очень любят футбол: будет безумное количество людей, которые будут не только на трибунах, но и на деревьях сидеть, и смотреть из окон.
Я знаю, что у них президент тоже очень футбольный человек. Это для очень многих людей. Всё не упирается не только в матч. Это не только для сборной, но и для болельщиков. Когда бы ещё наша сборная приехала в Киргизию, чтобы поиграть в футбол?» — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 сентября 2022
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