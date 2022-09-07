Защитник Боян Роганович стал игроком «Торпедо»

Защитник сербского клуба «Чукарички» Боян Роганович перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Роганович — обладатель Кубка Черногории, бронзовый призёр чемпионата Сербии. За свою карьеру он выступал за черногорские клубы «Будучность» и «Титоград» и сербский клуб «Чукарички». Роганович — воспитанник «Будучности». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс. Основная позиция футболиста — левый защитник.
Московское «Торпедо» с одним очком находится на предпоследнем, 15-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России «Торпедо» встретится с «Уралом». Игра пройдёт 11 сентября.
Автозаводцы в прошлом туре проиграли «Ростову» со счётом 0:1.
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