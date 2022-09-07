Судья ошибочно назначил в ворота «Торпедо» пенальти, который перебили два раза

Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Ростовом» Ян Бобровский ошибочно назначил в ворота московского клуба пенальти, который перебили два раза. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Действия нападающего дончан Николая Комличенко, оттолкнувшего защитника автозаводцев Олега Кожемякина, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего. Судья должен был назначить штрафной удар в пользу московской команды.

Напомним, футболисты «Ростова» в конце матча дважды перебивали пенальти из-за того, что вратарь «Торпедо» Егор Бабурин в момент удара убирал ногу от линии ворот. Дважды вратарь отразил пенальти, и лишь с третьей попытки Максим Осипенко на 90+9-й минуте принёс «Ростову» победу.