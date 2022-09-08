«Урал» объявил о трансфере экс-защитника «Спартака» Филипенко
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«Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании белорусского защитника Егора Филипенко. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 24-м номером.
«Новичок уже присоединился к команде Виктора Гончаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!» — сообщает пресс-служба «Урала».
Стоит отметить, что 34-летний Филипенко присоединился к «Уралу» на правах свободного агента. Ранее он выступал за солигорский «Шахтёр», БАТЭ, «Маккаби» Тель-Авив, «Малагу», московский «Спартак» и ряд других клубов.
«Урал» набрал одно очко в восьми стартовых матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Екатеринбургская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
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