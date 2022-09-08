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Последний день летнего трансферного окна в российском футболе: кто перейдёт в «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо»

Последний день трансферного окна в России. Какие сделки заключат топ-клубы РПЛ? LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн последнего дня ТО в России
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Следим за всеми переходами дня.

Привет, друзья! Несколько дней назад в ведущих лигах Европы закрылось летнее трансферное окно. А в России оно закрывается сегодня, 8 сентября. Как правило, у нас дедлайн получается не таким насыщенным, как в Европе, однако наверняка какие-то интересные сделки всё-таки состоятся. Мы будем пристально следить за всеми переходами игроков. Подключайтесь к нашему онлайну!

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