Последний день трансферного окна в России. Какие сделки заключат топ-клубы РПЛ? LIVE

Привет, друзья! Несколько дней назад в ведущих лигах Европы закрылось летнее трансферное окно. А в России оно закрывается сегодня, 8 сентября. Как правило, у нас дедлайн получается не таким насыщенным, как в Европе, однако наверняка какие-то интересные сделки всё-таки состоятся. Мы будем пристально следить за всеми переходами игроков. Подключайтесь к нашему онлайну!