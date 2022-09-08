Грэм Поттер стал новым главным тренером «Челси»

Грэм Поттер возглавил «Челси», сообщает пресс-служба лондонского клуба. Специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что основными кандидатами на вакантное место, кроме Поттера, считались экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт. Ранее Грэм Поттер возглавлял «Брайтон энд Хоув Альбион», которому будет выплачена компенсация.



Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.