Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Челси» предложит тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру возглавить клуб

Романо: «Челси» предложит тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру возглавить клуб
Комментарии

Руководство «Челси» в ближайшее время предложит главному тренеру «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэму Поттеру возглавить лондонский клуб. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в данный момент владельцы «аристократов» готовят условия контракта для английского специалиста.

По сведениям инсайдера, приоритетом владельцев «Челси» является обсуждение долгосрочного проекта. Если после обсуждения всех условий удастся прийти к согласию, руководство синих обратится к владельцам «Брайтона» с предложением компенсации за их главного тренера. Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший французский «ПСЖ», в данный момент ждёт решения лондонского клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что руководство «Челси» приняло решение освободить главного тренера Томаса Тухеля от занимаемой должности. Основными кандидатами на вакантное место, кроме Поттера и Почеттино, являются экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Экс-владелец «Кристал Пэлас» — об увольнении Тухеля из «Челси»: такова философия клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022