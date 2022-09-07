Романо: «Челси» предложит тренеру «Брайтона» Грэму Поттеру возглавить клуб

Руководство «Челси» в ближайшее время предложит главному тренеру «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэму Поттеру возглавить лондонский клуб. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в данный момент владельцы «аристократов» готовят условия контракта для английского специалиста.

По сведениям инсайдера, приоритетом владельцев «Челси» является обсуждение долгосрочного проекта. Если после обсуждения всех условий удастся прийти к согласию, руководство синих обратится к владельцам «Брайтона» с предложением компенсации за их главного тренера. Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший французский «ПСЖ», в данный момент ждёт решения лондонского клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что руководство «Челси» приняло решение освободить главного тренера Томаса Тухеля от занимаемой должности. Основными кандидатами на вакантное место, кроме Поттера и Почеттино, являются экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт.

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