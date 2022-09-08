Роналду — в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с клубом «Реал Сосьедад»

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 1-го тура группового этапа с испанским «Реалом Сосьедад».

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Фред, Антони, Роналду, Эланга.

Запасные: Дубравка, Хитон, Мартинсе, Варан, Ван-Биссака, Фредриксон, Фернандеш, Мактоминей, Икбал, Гарначо, Санчо, Макнил.

Матч начнётся в 22:00 мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главный арбитр — итальянец Марко Ди Белло.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» по групповому этапу Лиги Европы являются молдавский «Шериф» и кипрская «Омония». Действующий чемпион турнира — франкфуртский «Айнтрахт» (Германия).