Роналду — в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с клубом «Реал Сосьедад»
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Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 1-го тура группового этапа с испанским «Реалом Сосьедад».
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Фред, Антони, Роналду, Эланга.
Запасные: Дубравка, Хитон, Мартинсе, Варан, Ван-Биссака, Фредриксон, Фернандеш, Мактоминей, Икбал, Гарначо, Санчо, Макнил.
Матч начнётся в 22:00 мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главный арбитр — итальянец Марко Ди Белло.
Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» по групповому этапу Лиги Европы являются молдавский «Шериф» и кипрская «Омония». Действующий чемпион турнира — франкфуртский «Айнтрахт» (Германия).
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