Матч «Ниццы» и «Кёльна» отложен из-за столкновений фанатов

Начало матча французской «Ниццы» и немецкого «Кёльна» в 1-м туре группового этапа Лиги конференций отложено на 55 минут. Причина — жестокие столкновения фанатских группировок двух команд, сообщает GOAL.

Стычки фанатов на трибунах начались перед стартовым свистком, было принято решение отложить начало игры. В результате встречи Совета УЕФА по безопасности было принято решение начать матч на 55 минут позже (в 20:40 мск).

Отмечается, что волнения в Ницце имели место весь день. Фанаты «Кёльна» заняли площадь Массена, центральную в городе, и подвергли вандализму клубный магазин соперника.

В «Кёльне» предупредили, что в случае новых беспорядков на стадионе игра будет отменена.

Помимо немецкого и французского клубов, в группе D находятся сербский «Партизан» и чешский «Словацко».