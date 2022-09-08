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Дмитрий Комбаров: Федун тратил на «Спартак» свои деньги, никто не может ему предъявлять

Дмитрий Комбаров: Федун тратил на «Спартак» свои деньги, никто не может ему предъявлять
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.

«Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – о чемпионстве. Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение. Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить. Тратил бы он меньше денег, что было бы? Никто не знает», — сказал Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

Полностью интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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