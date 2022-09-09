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Дмитрий Комбаров стал тренером — большое интервью с экс-футболистом: о «Спартаке», матче с «Амкалом» и работе в «Звезде»

«Когда-нибудь хотел бы возглавить «Спартак». Первое интервью с Комбаровым-тренером
Дмитрий Зимин
Дмитрий Комбаров стал тренером
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Дмитрий успешно запустил тренерскую карьеру во втором дивизионе.

«Звезда» – частный клуб из западной зоны второго дивизиона. 4 июля главным тренером туда пришёл Дмитрий Комбаров. Старт работы – весьма успешный: ноль поражений в восьми матчах, четвёртое место в группе и 1/64 финала Кубка России.

В интервью «Чемпионату» Дмитрий рассказал, почему решился на работу в ФНЛ-2, влиянии на «Звезду» Павла Андреева, сложностях в работе, а также отдельно высказался о последних новостях в «Спартаке».

В общем, вы точно не разочаруетесь.

– В 2021-м вы ушли из «Крыльев» и почти на год исчезли из медиа. А этим летом возглавили «Звезду». Чем занимались в эту паузу?
– Немного отдохнул, а потом приступил к работе. Смотрел молодёжный футбол, ездил на турниры.

– В качестве кого?
– Изначально думал заняться агентской деятельностью. Не раз говорил, что хочу попробовать себя в разных направлениях.

– Но почему в итоге тренерство?
– Решил двигаться по этому пути. Поступило предложение от «Звезды», долго не думал.

– При этом в феврале вы говорили, что ещё не закончили карьеру. Это был троллинг?
– Нет. Просто постоянно звонили и задавали одни и те же вопросы. Чуть ли не пять раз в неделю спрашивали, что с моей карьерой. На тот момент я ещё до конца не определился, что дальше. И отвечал соответствующим образом. Не скрываю, предложения были.

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– Но в глубине души тогда уже понимали, что это финиш?
– Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол. Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ.

Как Дмитрий попал в «Звезду», которую курирует Павел Андреев

– 4 июля вы стали главным тренером «Звезды». Как так получилось?
– Клуб искал главного тренера. У моего брата Кирилла возникла идея предложить мне возглавить «Звезду». Он позвонил, спросил, готов ли я стать главным тренером команды. Я согласился. После этого мою кандидатуру предложили клубу. Руководство «Звезды» её одобрило.

– Кирилл ведь работает в «Арсенале»?
– Уже нет. Он работал в Туле спортивным директором. Ушёл и сейчас трудится селекционером, менеджером, агентом.

– В компании Павла Андреева?
– Да.

– Почему выбрали именно вас?
– В клубе сложилась определённая ситуация: за две недели до старта не было тренера. Может, с кем-то и вели переговоры, я не знаю. Мою кандидатуру предложили руководству. Посовещались и приняли такое решение.

– У вас же сейчас категория А?
– Да, получил её в 2019 году. Подтвердил её в конце 2021 года.

– А что с категорией PRO?
– Насколько я знаю, нужно отработать год главным тренером, чтобы туда поступить.

– Тяжело было согласиться? Другой город, второй дивизион.
– По поводу другого города вообще не волновался. Я два года играл в Самаре, так что уже находился за пределами Москвы. Питер – большой город, здесь много товарищей, знакомых. Никаких проблем. В 35 лет возглавить клуб Второй лиги – это здорово. Отличное начало. Вижу в этом большую перспективу. Для старта тренерской карьеры это идеальный вариант. Изначально думал, что стану где-то помощником, и пойдёт. А здесь так сложилось. Лучше и придумать нельзя.

Играет «Звезда»

Играет «Звезда»

Фото: vk.com/fczvezdaspb

– Некоторых тренеров продюсирует «Матч ТВ». Но вас там не было.
– Меня звали, иногда ходил. Думаю, надо разделять работу экспертом на телевидении и тренерскую деятельность. Не вижу ничего плохого в том, что люди с футбольным опытом приходят на ТВ и разбирают матчи.

– Я слышал, что «Звезду» курирует Павел Андреев. Аналогичная роль у него была в «Крыльях». И в том числе поэтому вы получили здесь работу. Это правда?
– Павел Андреев сотрудничает со многими клубами, и не только в РПЛ. У него достаточно обширная деятельность. Считаю, он один из тех, кто занимается развитием футбола. У него много звёздных игроков, но он их вёл с детского возраста. Сейчас он тоже занимается игроками с 13–14 лет. Результаты его работы видны по тем же «Крыльям». Ребята ещё не играли в РПЛ, вышли, и тут же появились четыре игрока сборной. «Звезде» он помогает с комплектованием команды. У него хорошая коммуникация с руководством. Думаю, в «Звезде» также должны воспитываться футболисты и идти наверх шаг за шагом.

– В «Звезде» может оказаться футболист, который с ним не связан?
– Да. Мы с Павлом Олеговичем знакомы с 18 лет. Если бы не было полного доверия, мы не работали бы столько времени вместе. Я за здоровую конкуренцию. И неважно, чей игрок, откуда он пришёл. Мне никто никого не навязывает.

Стратегия «Звезды» Комбарова: какие цели у команды?

– Первые дни в новой команде в качестве главного тренера – что было особенно сложным?
– Волновался. Всю карьеру ты сидишь смотришь на тренера среди 25 человек. А здесь ты стоишь напротив игроков и пытаешься правильно донести свои мысли. Такое волнение публичного выступления присутствовало. Но понимал, что это лишь этап. Через несколько дней всё ушло и полностью включился в работу.

– Кто в вашем штабе?
– Галкин Владислав Сергеевич – молодой петербургский специалист. Занимается тренерством уже 14 лет. Начинал с детей, знает рынок местных футболистов. Тренер вратарей – Сан Саныч Самохвалов – работал в команде до моего прихода. Ещё один помощник – Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер по нападающим. Также есть тренер по физподготовке Василий Сергеевич Жернаков, имеющий большой стаж работы. В целом получается такая смесь молодости и опыта.

Тренерский штаб «Звезды»

Тренерский штаб «Звезды»

Фото: vk.com/fczvezdaspb

– У вас очень молодой состав – средний возраст в районе 20–21 года – это намеренный шаг?
– Да. Это согласовано с руководством клуба. Футболисты должны расти здесь и шаг за шагом двигаться на самый высокий уровень. Когда я приходил, на просмотре было около 30 человек. Мы до сих пор в стадии финального комплектования. С прошлого года осталось человек восемь. Остальные новые. Однако костяк так или иначе сохранился.

– Хотели бы пригласить кого-то опытного в состав?
– У нас есть местные ребята, которые, возможно, по возрасту не так опытны, но давно здесь играют. Знают, как тут всё работает.

– Из ваших слов я понял, что стратегия «Звезды» – развитие игроков, продажа и выстраивание на этом экономической модели?
– Да. Первая и Вторая лига достаточно возрастные. Мы же готовы смотреть молодых футболистов со всей России и развивать их игровые качества. К нам приходят совсем молодые ребята, в основном бесплатно. Рассчитываем, что они раскроются и сделают новый шаг в карьере. Хотим, чтобы «Звезда» была площадкой для талантливых игроков. И плюс результат тоже важен. Без побед не будет развития.

– То есть ролевая модель – «Крылья»?
– Павел Андреев сотрудничал с «Крыльями Советов» и показал там отличный результат. Все молодые футболисты, прошедшие через команду, востребованы, некоторые попали в сборную. Остальные играют в РПЛ, и на них есть спрос. Сейчас он сотрудничает со «Звездой» и совместно с клубом выстраивает модель по развитию молодых игроков.

Павел Андреев сотрудничал с «Крыльями Советов» и показал там отличный результат

Павел Андреев сотрудничал с «Крыльями Советов» и показал там отличный результат

Фото: РИА Новости

– Во Второй лиге маленькие зарплаты. Вы в этом плане как-то выделяетесь?
– Наши расходы соответствуют Второй лиге.

– Есть конкретная задача на сезон?
– Выигрывать. В Кубке дойти как можно дальше. Желательно его взять, конечно. Это большой медийный рынок, за которым все следят. Через Кубок можно засветить команду, футболистов. По поводу выхода ФНЛ-1 – у нас только формируется команда. Попасть туда сразу будет очень тяжело.

От чего Комбаров уже получает кайф в работе тренером

– Вы работаете уже несколько месяцев – опишите себя – какой вы тренер? И на чью модель ориентируетесь?
– Описывать себя не хочу. Ещё рано. По поводу модели буду банален – Клопп, Гвардиола. Быстрый, агрессивный, доминирующий футбол.

– Александр Кержаков рассказывал, что хоть и работает уже несколько лет, но до сих пор может проснуться в пять утра и записывать какие-то мысли или размышлять на какие-то темы. У вас есть что-то похожее?
– У нас много нервных игр. Очень напряжённые концовки. С трибуны и с бровки смотреть за своей командой намного тяжелее, чем в качестве игрока. После игр всегда эмоциональное истощение. Мы садимся почти после каждого матча, всё обсуждаем. Сплю спокойно. Даже после не самых удачных матчей.

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– От каких моментов в своей работе вы кайфуете?
– На данный момент я просто кайфую от работы тренером. От подготовки к тренировкам до игр. Кульминация – победа. И особенно нравится, когда команда играет в тот футбол, который мы требуем на тренировках.

– Ваша команда чуть ли не единственная, которая ни разу не проиграла в дивизионе. И пропустила только четыре мяча – один из лучших результатов в лиге. Но и не так много голов – можно ли исходя их этих цифр описать стиль? Акцент на оборону?
– Никакого акцента на оборону нет. У нас оборона начинается с центрального нападающего. Мы стараемся доминировать, больше владеть мячом. Поэтому и мало пропущенных мячей. По забитым голам – у нас большая ротация в передней линии. Поэтому тяжело наработать связки. Два месяца очень маленький срок, чтобы команда взаимодействовала как часы. Думаю, голы придут. Скоро закрывается заявка, состав почти сформирован.

– Вы получаете какой-то фидбэк от опытных тренеров?
– Пока нет. Звонил Роману Михайловичу Пилипчуку перед вступлением в должность. Он подсказал какие-то моменты. С ним посоветовался. И общался с Артёмом Горловым – он сейчас тренирует «Енисей», ему 35, но он в профессии уже десять лет и зарекомендовал себя как очень хороший тренер, добивающийся результата. Мой друг. Он начинал ещё в ФК «Домодедово», в нашей с Кириллом команде.

Дмитрий Комбаров и Роман Пилипчук

Дмитрий Комбаров и Роман Пилипчук

Фото: РИА Новости

– Когда можно увидеть «Звезду» Комбарова?
– Мы к этому стремимся. Не ставлю точный срок, когда это будет. Думаю, рисунок у нас уже виден.

– Игрок «Звезды» Глеб Комбаров – ваш родственник?
– Нет, однофамилец.

– Есть ли шанс, что Кирилл Комбаров получит должность в «Звезде»?
– Не знаю.

Комбарова около 10 раз звали в медиафутбол. Теперь его команда сыграет с «Амкалом»

– «Звезда» сыграет с «Амкалом» в Кубке. Ваше отношение к медиафутболу в целом?
– Они развиваются такими темпами, что, может, скоро станут профессиональной лигой. Я позитивно к этому отношусь. Когда рождается что-то новое, всегда есть какие-то недочёты. Но потом все моменты исправляются и появляется фундаментальная платформа. Я видел нарезки в YoutTube, но игры особо не смотрел.

– Вас много приглашали в медиакоманды?
– Раз десять. Но я всегда отказывался.

– «Амкалом» обыграны две профессиональные команды – это говорит об их классе или провале соперников?
– В «Амкале» играют профессиональные футболисты. Кто-то выступал раньше, кто-то совсем недавно. Их заявили в Кубок, значит, они профессионалы и могут играть на таком уровне. То, что это медиафутбол – ни о чём не говорит.

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– Игру перенесли в Санкт-Петербург. Вам будет проще?
– Для нас это хорошо. Не придётся никуда лететь.

– Из «Амкала» ушёл главный тренер Денис Зубко – это важный фактор перед матчем?
– Пусть они сами разбираются. Мы думаем о своей команде.

– Как нужно сыграть, чтобы их обыграть?
– Мы понимаем, во что играем. Знаем, как готовиться. Перед игрой будем смотреть их сильные и слабые стороны. Но не сейчас. Хотя у нас есть особенный акцент на Кубке. Хотим пройти как можно дальше.

Играет «Амкал»

Играет «Амкал»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В чём плюсы изоляции российского футбола, как Комбарову «Спартак» Абаскаля и как Дмитрий оценил уход Федуна

– Недавно в «Спартаке» случилось историческое событие – Леонид Федун избавился от акций и перестал влиять на клуб. Взгрустнули?
– Когда узнал новость, первая мысль – благодарность. Думаю, ему надо сказать спасибо за проведённые годы в клубе. За строительство стадиона. Сколько он вложил души, денег в команду. Было очень много хороших моментов, которые порой перекрывал негатив. Но при нём «Спартак» взял чемпионство, Кубок, Суперкубок. Хотелось бы, чтобы это происходило почаще. Но получилось так, как получилось. Я ему благодарен за эти годы в «Спартаке».

– Написали ему сообщение со словами благодарности?
– У меня нет его номера телефона.

– Самая главная история, связанная с Федуном?
– Особенного ничего не вспомню. Проводил собрания, заходил в раздевалку после игр. Особенно не контактировали, личного общения не было.

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– Не создавалось ощущение, что, несмотря на бесконечное вливание денег, клуб всё-таки не оправдывает этих затрат?
– Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – чемпионства. Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение. Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить. Тратил бы он меньше денег, что было бы? Никто не знает.

– Летом команду возглавил Гильермо Абаскаль. Прошло пару месяцев – какое впечатление у вас о его работе?
– Эмоциональный тренер. В последние годы мы видим, что такие специалисты приживаются. Что касается игры – видно, что у ребят горят глаза. Что-то получается, что-то нет. Пока не будем судить о результатах его работы.

– Вы эмоциональный тренер?
– Скорее, сдержанный. Эмоциональным я был футболистом. Сейчас надо быть примером для молодых. Бегать по бровке, орать – кто-то умеет это делать красиво. Я могу это делать, только если действительно заведён. Но хочу подходить ко всему с холодной головой и горячим сердцем.

Дмитрий Комбаров руководит игрой «Звезды»

Дмитрий Комбаров руководит игрой «Звезды»

Фото: vk.com/fczvezdaspb

– За счет чего «Спартак» вновь поднялся на места в верхней части таблицы?
– Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими. У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли.

– Вас не удивляет, что вся стратегия клуба в последние годы заключалась в том, чтобы дать порулить иностранным тренерам. Почему так?
– Такая тенденция есть. Я не знаю, в чём причина. Не могу выразить своего отношения. Руководству клуба виднее.

– И главный вопрос для нашего заголовка – вы хотели бы возглавить «Спартак»?
– Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определённый путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак».

– Российский футбол и изоляции, нет еврокубков, сборная без турниров – падение уровня российского футбола можно остановить?
– Я отношусь к этому как к уникальному шансу и золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу. Чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола.

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– Ваше отношение к главной теме лета и осени – введению Fan-ID?
– Я отрицательно к этому отношусь. 10–15 лет назад были драки, файера, петарды. Когда такое было в последний раз? На ЦСКА год назад? Думаю, виновные наказаны, зачинщики определены. Только из-за это вводить паспорт болельщика? Странно.

Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть неинтересен. Сейчас надо, наоборот, людей привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металлоискателей, стюардов. Для чего нужен ещё и Fan-ID, я не понимаю.

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