Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (1:0) в Лиге Европы. Российский футболист заработал пенальти, а забитый с него мяч принёс команде победу.



«Начали турнир с победы, что, безусловно, позитивно и даёт хорошие эмоции. Впрочем, нам надо быстро переключаться на чемпионат, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч с «Лионом».



Эпизод с заработанным пенальти? Со стороны, наверное, могло показаться, что защитник соперника сыграл неаккуратно, но честно говоря, я даже не видел его. Видел отскочивший мяч и хотел первым успеть к нему, почувствовал удар по ногам. Очевидный пенальти», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.