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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

Головин прокомментировал победу «Монако» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (1:0) в Лиге Европы. Российский футболист заработал пенальти, а забитый с него мяч принёс команде победу.

«Начали турнир с победы, что, безусловно, позитивно и даёт хорошие эмоции. Впрочем, нам надо быстро переключаться на чемпионат, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч с «Лионом».

Эпизод с заработанным пенальти? Со стороны, наверное, могло показаться, что защитник соперника сыграл неаккуратно, но честно говоря, я даже не видел его. Видел отскочивший мяч и хотел первым успеть к нему, почувствовал удар по ногам. Очевидный пенальти», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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