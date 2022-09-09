Гаджиев: победе Черчесова в ЛЕ радуешься ещё больше, когда в Европе русофобское настроение

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на победу «Ференцвароша» в первом туре группового раунда Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:2). Напомним, команду из Венгрии возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.



«Очень рад победе «Ференцвароша» в Лиге Европы по простой причине: там работает наш тренер. В связи со всеми событиями, которые происходят на планете Земля… Победе Черчесова в ЛЕ радуешься больше, когда в Европе русофобское настроение. Хочется, чтобы и дальше были победы — и у тех команд, где играют наши ребята, и где тренируют наши ребята», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



8 сентября состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча завершилась победой подопечных Черчесова со счётом 3:2.