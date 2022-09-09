Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: рада за Черчесова. Обыграл чемпиона Турции, играя почти весь матч вдесятером

Смородская: рада за Черчесова. Обыграл чемпиона Турции, играя почти весь матч вдесятером
Комментарии

Спортивный функционер и бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу «Ференцвароша» в первом туре группового раунда Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:2). Напомним, команду из Венгрии возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

«Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим. Но я рада их победе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште. Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.

Новость по теме
«Ференцварош» под руководством Черчесова победил «Трабзонспор» в ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022