Смородская: рада за Черчесова. Обыграл чемпиона Турции, играя почти весь матч вдесятером

Спортивный функционер и бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу «Ференцвароша» в первом туре группового раунда Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:2). Напомним, команду из Венгрии возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.



«Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим. Но я рада их победе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Вчера, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште. Ференцварош» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор» (0) – на последней позиции.

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