Дмитрий Комбаров: Федуну за годы в «Спартаке» надо сказать спасибо

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от ухода Леонида Федуна из московского «Спартака». Он отметил, что за годы в команде бывшему владельцу можно выразить лишь благодарность.



«Когда узнал новость, первая мысль – благодарность. Думаю, ему надо сказать спасибо за годы, проведённые в клубе. За строительство стадиона. Сколько он вложил души, денег в команду. Было очень много хороших моментов, которые порой перекрывал негатив. Но при нём «Спартак» взял чемпионство, Кубок, Суперкубок. Хотелось бы, чтобы это происходило почаще, но получилось так, как получилось. Я ему благодарен за эти годы в «Спартаке», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.