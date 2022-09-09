Итальянский журналист: главная проблема Миранчука — нестабильность и физическое состояние

Журналист изданий Tuttomercatoweb и Firenze Viola Димитри Конти поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который выступает за «Торино» на правах аренды.



«Да, в Бергамо от него ждали большего. Его настоящая проблема, как и у других русских, приехавших в Италию, — это нестабильность и физическое состояние, которое не соответствовало уровню требований Гасперини. А он очень требовательный тренер в плане физического состояния.



В «Торино» Миранчук может перезапустить карьеру. Но здесь работает Иван Юрич— ещё один требовательный к физическим кондициям тренер. В этом сезоне Миранчуку пришло время доказать свою ценность. Иногда он выдавал интересные матчи, но пора стать более стабильным», — цитирует Конти Legalbet.