Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист: главная проблема Миранчука — нестабильность и физическое состояние

Итальянский журналист: главная проблема Миранчука — нестабильность и физическое состояние
Комментарии

Журналист изданий Tuttomercatoweb и Firenze Viola Димитри Конти поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который выступает за «Торино» на правах аренды.

«Да, в Бергамо от него ждали большего. Его настоящая проблема, как и у других русских, приехавших в Италию, — это нестабильность и физическое состояние, которое не соответствовало уровню требований Гасперини. А он очень требовательный тренер в плане физического состояния.

В «Торино» Миранчук может перезапустить карьеру. Но здесь работает Иван Юрич— ещё один требовательный к физическим кондициям тренер. В этом сезоне Миранчуку пришло время доказать свою ценность. Иногда он выдавал интересные матчи, но пора стать более стабильным», — цитирует Конти Legalbet.

Захарян в разы круче молодых Аршавина и Головина. Сравнение Арсена с топами нашего футбола Захарян в разы круче молодых Аршавина и Головина. Сравнение Арсена с топами нашего футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022