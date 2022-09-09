Созин: Босния согласилась играть в Питере — значит, не все считают Россию исчадием ада
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость о том, что сборная России в ноябре сыграет с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге.
«Можно выразить признательность людям, которые договорились сыграть с командой Боснии и Герцоговины. И сказать им спасибо – они показали мастерство. Раз Босния согласилась сыграть в Питере, значит, не все страны считают Россию исчадием ада. Уверен, таких стран на самом деле много.
Для нас это очень достойный соперник. Хочется верить, что полный стадион гарантирован», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, встреча сборных России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также Россия осенью проведёт матчи с Киргизией и Ираном.
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