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Старт сезона в женской английской Суперлиге перенесён из-за смерти королевы Елизаветы

Старт сезона в женской английской Суперлиге перенесён из-за смерти королевы Елизаветы
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Первый уикенд сезона-2022/2023 в женской английской Суперлиге был перенесён в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

«В знак уважения к смерти Её Величества Королевы английский футбол объединился, чтобы отложить все футбольные матчи с 9 по 11 сентября.

Футбольная ассоциация может подтвердить, что все матчи женской Суперлиги, женского чемпионата, женского Кубка Англии будут перенесены с этих выходных. Мы также можем подтвердить, что все футбольные матчи в системе Национальной лиги, включая национальные лиги Ванарама, женскую футбольную пирамиду, а также матчи массового футбола в Англии будут перенесены.

Наши мысли остаются с нашим президентом, Его Королевским Высочеством герцогом Кембриджским и всей королевской семьёй в это время», — сказано в сообщении.

Завтра, 10 сентября, сезон женской английской Суперлиги должен был открыться матчем «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

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