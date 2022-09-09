Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила о переносе матчей 7-го тура чемпионата Англии. Решение связано со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.



«В знак уважения к её Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», — говорится в сообщении.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.

Елизавета II скончалась накануне. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.

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