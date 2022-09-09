Мостовой: не удивляет, что Босния согласилась сыграть с Россией — она не входит в Евросоюз

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал сообщение о том, что в ноябре состоится товарищеский матч между национальными командами России и Боснии и Герцеговины.
«Не удивляет, что Босния согласилась сыграть с нами, так как она не входит в Евросоюз. Босния — маленькая страна, но у них хорошая команда. У них есть Джеко, Пьянич. Хороший соперник. За неимением лучшего — это хорошо. Рад, что согласились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном.
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