Сёмин: удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал сообщение о том, что в ноябре состоится товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.
«Хорошо, что в ноябре сыграем дома. Нам нужны международные игры. Молодцы, что договорились. Для Карпина будет возможность посмотреть новых игроков. Отличное решение — всё замечательно.
Удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией. Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу – 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.
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