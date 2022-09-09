Сёмин: удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал сообщение о том, что в ноябре состоится товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Хорошо, что в ноябре сыграем дома. Нам нужны международные игры. Молодцы, что договорились. Для Карпина будет возможность посмотреть новых игроков. Отличное решение — всё замечательно.

Удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией. Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу – 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.