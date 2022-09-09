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Тихонов поздравил Черчесова с победой в первом матче «Ференцвароша» в Лиге Европы

Тихонов поздравил Черчесова с победой в первом матче «Ференцвароша» в Лиге Европы
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавляет венгерский «Ференцварош».

«Только поздравления Черчесову. На данный момент это единственный российский тренер, который за рубежом представляет нашу страну и делает это довольно успешно. Поэтому мои личные поздравления Станиславу Саламовичу», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 8 сентября, «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 3:2. Отметим, с 16-й минуты подопечные Черчесова играли в меньшинстве.

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