Тихонов поздравил Черчесова с победой в первом матче «Ференцвароша» в Лиге Европы
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавляет венгерский «Ференцварош».
«Только поздравления Черчесову. На данный момент это единственный российский тренер, который за рубежом представляет нашу страну и делает это довольно успешно. Поэтому мои личные поздравления Станиславу Саламовичу», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера, 8 сентября, «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 3:2. Отметим, с 16-й минуты подопечные Черчесова играли в меньшинстве.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
05:25
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32
Партнерский контент