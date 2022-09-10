Президент Ла Лиги Тебас подаст в УЕФА жалобу на АПЛ из-за чрезмерных расходов на трансферы

Хавьер Тебас, являющийся президентом испанской Ла Лиги, готовится подать жалобу в УЕФА на АПЛ за чрезмерные трансферные расходы и так называемую трансферную инфляцию.
«Доходы Премьер-лиги в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, но расходы на трансферы в 20 раз больше, чем у испанской лиги, которая имеет очень хороший финансовый контроль. Что-то тут нечисто.
Футбольная индустрия изменилась, и денег стало гораздо больше. Если не будет контроля, мы можем поставить под угрозу саму отрасль. Два самых устойчивых турнира — это Ла Лига и Бундеслига, и мы должны бороться за эту устойчивость.
10 лет назад мы не были похожи на Бундеслигу, но сейчас мы такие. Мы собираемся передать необходимые данные УЕФА, и это важно для всех других европейских лиг, поскольку мы хотим устойчивости всего европейского футбола», — приводит слова Тебаса Yahoo Sports.
В докладе также сообщается, что клубы АПЛ в летнее трансферное окно потратили более £ 2 млрд, в то время как расходы клубов Ла Лиги составили всего 404 миллиона.
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