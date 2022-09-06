Футболистки сборной Испании устроили демарш против тренера. Но у него сильная «крыша»

На прошлой неделе три капитана «Барселоны» — Ирене Паредес, Алексия Путельяс и Патри Гихарро — обратились к главе футбольной федерации Луису Рубиалесу с просьбой уволить главного тренера Хорхе Вильду. Содержание этого звонка попало в СМИ. Футболистки привели очевидные аргументы (их перечисляет проект SportingHer).

С учётом улучшения уровня женского футбола Испании за последние 10 лет основная сборная не завоевала ни одного титула, а её лучшее достижение — четвертьфинал Евро.

При этом молодёжная сборная Испании этим летом выиграла чемпионат Европы U19 и чемпионат мира U20. В Испании действительно очень талантливые игроки. Например, «Барселона» — одна из сильнейших команд мира, а Алексия Путельяс второй год подряд признается сильнейшей футболисткой.

В сборной есть жесткое разделение между основой и скамейкой. Игровое время распределено неравномерно: есть игроки, которые вообще не выходят на поле, что приводит к их демотивации.

Неэффективность тренировок — многие игроки отмечают, что все навыки приобретают в своих клубах, а в тренировках в сборной не видят смысла.

Патри Гихарро Фото: Naomi Baker/Getty Images

Неправильная работа медицинского штаба и реабилитологов, а вследствие этого травмы, мышечные перегрузки и плохое восстановление (помните разрыв крестообразной связки Алексии Путельяс накануне Евро?).

Игроки сомневаются в адекватности игровой тактики.

Неудовлетворенность от жёсткого контроля на общение со СМИ со стороны тренерского штаба.

Плохая атмосфера в раздевалке: команда разбилась на два лагеря: за и против тренера.

Скандальная история с «Реалом»: некоторые СМИ сообщают, что тренер, будучи другом Флорентино Переса, Луиса Рубиалеса и Аны Роселл, главы женской команды Мадрида, уговаривал футболисток перейти в «Королевский клуб». В ответ на это – гарантии на вызов в сборную. А ещё, по слухам, Вильда предлагает перестроить чемпионат Испании, разделив его на две группы: чтобы «Реал» не пересекался с непобедимой «Барселоной».

Женский «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

Как отреагировали Рубиалес и Вильда

Луис Рубиалес, по сообщениям испанских СМИ, встал на сторону тренера и возмутился наглостью испанских футболисток. На пресс-конференции перед матчем отборочного турнира на ЧМ-2023 с Венгрией сам тренер сказал, что глубоко обижен на игроков, но теперь замотивирован ещё сильнее и точно отработает свой контракт до 2024 года. Это значит, что он планирует руководить сборной Испании на чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии и в квалификации следующего Евро.

При этом испанские СМИ сообщают, что тренер устроил большой разговор с командой и с каждым игроком отдельно. Общий посыл был такой: «Если вы со мной не согласны, то можете не выступать за сборную». Тем временем доверие игроков к тренеру стремится к нулю — это заметно даже во время матчей. Чаще всего футболистки обсуждают стратегию друг с другом, не обращаясь к тренеру. Его поддерживают из страха быть исключёнными из сборной.

Интересный факт: Хорхе Вильда — сын Анхеля Вильды, который возглавляет комитет женского футбола в футбольной федерации Испании. А ещё Хорхе не только главный тренер сборной, но и её спортивный директор. До этого назначения он работал с юношескими командами, дважды выиграв чемпионат Европы U17 (на этом его достижения — всё).

Даже если Вильда уйдёт с поста главного тренера (а он должен сам принять это решение), то всё равно продолжит быть влиятельной фигурой в женском футболе Испании.

Луис Рубиалес Фото: Getty Images

Что происходит в команде

Многие игроки боятся последствий, поэтому могли поменять свою позицию относительно тренера. Из-за этого в команде происходит ещё больший раскол.

Капитан сборной Ирене Паредес не отказывается от своих слов, однако на пресс-конференции перед матчем с Венгрией была более осторожна: «Мы хотим прогрессировать как команда, для этого нужны изменения. Мы говорили с Рубиалесом о кризисе внутри коллектива, а не о том, что нужно уволить тренера. Нужно иметь смелость заявлять о неприятных вещах, чтобы произошли изменения. Ничего личного».

А Патри Гихарро добавила: «Мы думаем, что у нас есть игроки, которые могут выигрывать большие титулы». И это правда, нынешнее поколение испанских футболисток — сильнейшее за всю историю сборной.

В тот вечер испанки победили Венгрию со счётом 3:0 — по голу забили главные героини конфликта Паредес и Гихарро. Этот матч ни на что не влиял: испанки уже оформили выход на ЧМ-2023 с первого места.

Ирене Паредес Фото: Martin Rose/Getty Images

Что дальше?

Сегодня, 6 сентября, сборная Испании сыграет со сборной Украины в завершающем матче отборочного турнира на ЧМ-2023. Украинки заняли третье место в группе. Турнирного интереса нет, но есть крутая параллель: главный тренер сборной Украины — испанец Луис Кортес. Он бывший главный тренер женской «Барселоны», оформивший первый в её истории требл. О его отставке из «Барсы» также попросили игроки в 2021 году. Правда, в том случае руководство встало на сторону футболисток.