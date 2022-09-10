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Тревора Синклера отстранили от эфира talkSPORT за пост о Елизавете II и расизме

Тревора Синклера отстранили от эфира talkSPORT за пост о Елизавете II и расизме
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» Тревор Синклер был отстранён от работы в эфире радиостанции talkSPORT за пост о королеве Великобритании Елизавете II, сообщает пресс-служба радиостанции на странице в социальных сетях.

После смерти Елизаветы II Синклер написал на странице в соцсетях следующее: «Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, но до этого он процветал. Почему же темнокожие люди и азиаты должны скорбеть?» Также в посте присутствовал хэштег #queen. Позже Синклер удалил пост.

«Тревор Синклер отстранён от эфира на время проведения тщательного расследования обстоятельств появления этой публикации. Хотя мы уважаем право Тревора выражать своё мнение в его личном аккаунте, talkSPORT не поддерживает его слова», — говорится в заявлении радиостанции.

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