«Севилья» удержала победу над «Эспаньолом», судья показал 3 красных карточки за секунды

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне местный «Эспаньол» встречался с «Севильей» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Финальный свисток Гильермо Куадра Фернандеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в игре «Севилья» открыла уже на первой минуте: Эрик Ламела получил передачу от Хосе Анхеля Кармоны, протиснулся вглубь штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот.
Ламела открыл счёт в матче. Видеоролик:
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На 26-й минуте отличился сам Кармона: вратарь «Эспаньола» спас свою команду после удара игрока соперника после розыгрыша углового, но Хосе Анхель был первым на мяче и увеличил преимущество «Севильи».
Кармона увеличивает преимущество «Севильи». Видеоролик:
В концовке первого тайма вновь отличился Кармона: он подкараулил ошибку защитника соперника, который неудачно обработал мяч, перехватил его и отправил в ворота.
Кармона забивает третий мяч «Севильи». Видеоролик:
В добавленное к первому тайму время «Эспаньол» получил право на пенальти за игру рукой футболиста «Севильи». Хоселу успешно реализовал удар.
Хоселу забивает в ворота «Севильи». Видеоролик:
На 62-й минуте Мартин Брейтуэйт получил передачу с фланга и головой переправил мяч в сторону ворот — Боно с первым ударом справился, но датчанин успел сыграть на добивании.
Брейтуэйт забивает после добивания. Видеоролик:
На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил Ламела: футболист «Севильи» совершил грубый подкат и был удалён, как и двое помощников Хуана Лопетеги. Гильермо Куадра Фернандес выдал три красные карточки за несколько секунд.
«Севилья» набрала четыре очка и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы. «Эспаньол» с четырьмя очками остаётся на 15-й позиции.
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