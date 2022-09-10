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Андрей Талалаев близок к отставке из «Ахмата» после поражения от «Пари НН»

Андрей Талалаев близок к отставке из «Ахмата» после поражения от «Пари НН»
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Андрей Талалаев близок к отставке с поста главного тренера «Ахмата». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство грозненского клуба очень недовольно поражением от «Пари НН». В ближайшее время Талалаев, скорее всего, будет уволен», — добавил источник «Чемпионата».

Сегодня, 10 сентября, грозненцы уступили «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счётом 3:1.

«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом». В свою очередь, «Ахмат» сыграет в гостях в Екатеринбурге с «Уралом».

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