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«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом», это третья подряд ничья мюнхенцев в Бундеслиге

«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом», это третья подряд ничья мюнхенцев в Бундеслиге
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Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Штутгарт». Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась результативной ничьей — 2:2.

На 36-й минуте с передачи Альфонсо Дэвиса отличился 17-летний французский нападающий Матиас Тель. «Штутгарт» отыгрался на 57-й минуте: забил полузащитник Крис Фюрих (ассистент — Константинос Мавропанос). Затем мюнхенцев вывел вперёд мяч хавбека Джамала Мусиалы — его гол пришёлся на 60-ю минуту. В добавленное время «Штутгарту» удалось сравнять счёт: форвард Серу Гирасси реализовал одиннадцатиметровый.

Таким образом, после шести туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 12 очков (на данный момент первое место), а «швабы» — пять (13-е место). В следующем матче «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а «Штутгарт» — с «Айнтрахтом».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Тель – 36'   1:1 Фюрих – 57'   2:1 Мусиала – 60'   2:2 Гирасси – 90+2' (пен)
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