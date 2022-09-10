«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом», это третья подряд ничья мюнхенцев в Бундеслиге

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Штутгарт». Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась результативной ничьей — 2:2.
На 36-й минуте с передачи Альфонсо Дэвиса отличился 17-летний французский нападающий Матиас Тель. «Штутгарт» отыгрался на 57-й минуте: забил полузащитник Крис Фюрих (ассистент — Константинос Мавропанос). Затем мюнхенцев вывел вперёд мяч хавбека Джамала Мусиалы — его гол пришёлся на 60-ю минуту. В добавленное время «Штутгарту» удалось сравнять счёт: форвард Серу Гирасси реализовал одиннадцатиметровый.
Таким образом, после шести туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 12 очков (на данный момент первое место), а «швабы» — пять (13-е место). В следующем матче «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а «Штутгарт» — с «Айнтрахтом».
- 10 сентября 2022
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