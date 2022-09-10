«Милан» в меньшинстве переиграл «Сампдорию» в 6-м туре Серии А

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Сампдория» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей — 2:1.



На шестой минуте счёт открыл бразильский нападающий «россонери» Жуниор Мессьяс, ему ассистировал Рафаэл Леау. Однако на 47-й минуте тот же Леау получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 10 минут после этого «Сампдория» отыгралась: после навеса Томаззо Ауджелло головой забил сербский полузащитник Филип Джуричич. В середине второго тайма опорник генуэзцев Гонсало Вильяр сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти, реализованный нападающим «Милана» Оливье Жиру.



Таким образом, после шести туров чемпионата Италии генуэзцы набрали два очка (на данный момент 18-е место), а «россонери» — 14 (второе место). В следующем матче Серии А «Сампдория» сыграет со «Специей», а «Милан» — с «Наполи».