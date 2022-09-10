Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» в меньшинстве переиграл «Сампдорию» в 6-м туре Серии А

«Милан» в меньшинстве переиграл «Сампдорию» в 6-м туре Серии А
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Сампдория» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей — 2:1.

На шестой минуте счёт открыл бразильский нападающий «россонери» Жуниор Мессьяс, ему ассистировал Рафаэл Леау. Однако на 47-й минуте тот же Леау получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 10 минут после этого «Сампдория» отыгралась: после навеса Томаззо Ауджелло головой забил сербский полузащитник Филип Джуричич. В середине второго тайма опорник генуэзцев Гонсало Вильяр сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти, реализованный нападающим «Милана» Оливье Жиру.

Таким образом, после шести туров чемпионата Италии генуэзцы набрали два очка (на данный момент 18-е место), а «россонери» — 14 (второе место). В следующем матче Серии А «Сампдория» сыграет со «Специей», а «Милан» — с «Наполи».

Италия - Серия А. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 21:45 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Мессьяс – 6'   1:1 Джуричич – 57'   1:2 Жиру – 67' (пен)
Удаления: нет / Леау – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022