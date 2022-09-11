Роберт Левандовски побил показатель результативности Криштиану Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил шесть голов в первых шести матчах за команду в рамках испанской Ла Лиги. В 2009 году тогдашний форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил пять мячей в стартовых пяти матчах чемпионата страны.



Напомним, 34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской «Баварии» за € 45 млн. Отметим, что игру с «Кадисом» в 5-м туре нападающий начал со скамейки запасных и появился на поле лишь после перерыва. Однако это не помешало Роберту набрать три очка (1+2) по системе «гол+пас».

Голевая передача Роберта Левандовского на Ансумане Фати в матче с «Кадисом». Видеоролик:

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