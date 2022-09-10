Роберт Левандовски сделал 11 результативных действий в 6 матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол и отдал две результативные передачи в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (4:0). Польский футболист оформил 11-е результативное действие в шестой игре в футболке каталонского клуба. В активе Роберта девять голов и две голевые передачи.

Напомним, 34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской «Баварии» за € 45 млн. Отметим, что игру с «Кадисом» нападающий начал со скамейки запасных и появился лишь после перерыва.

Голевая передача Роберта Левандовского на Ансумане Фати в матче с «Кадисом». Видеоролик:

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