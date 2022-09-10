Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски сделал 11 результативных действий в 6 матчах за «Барселону»

Роберт Левандовски сделал 11 результативных действий в 6 матчах за «Барселону»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол и отдал две результативные передачи в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (4:0). Польский футболист оформил 11-е результативное действие в шестой игре в футболке каталонского клуба. В активе Роберта девять голов и две голевые передачи.

Напомним, 34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской «Баварии» за € 45 млн. Отметим, что игру с «Кадисом» нападающий начал со скамейки запасных и появился лишь после перерыва.

Голевая передача Роберта Левандовского на Ансумане Фати в матче с «Кадисом». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» разгромила «Кадис», матч останавливали из-за инфаркта у болельщика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022