Симеоне догнал рекордсмена «Атлетико» по количеству матчей в качестве главного тренера

Аргентинский тренер Диего Симеоне после матча чемпионата Испании с «Сельтой» догнал по количеству игр на посту главного тренера команды Луиса Арагонеса.



Теперь на счету Симеоне 407 матчей в качестве главного тренера «Атлетико» — это клубный рекорд. Уже после следующего матча аргентинский специалист станет единоличным лидером по этому показателю.



Отметим, что следующую встречу команда проведёт 13 сентября с «Байером» в Лиге чемпионов.



Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время команда дважды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза становилась победителем Лиги Европы.



После пяти игр в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице.