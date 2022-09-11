Симеоне догнал рекордсмена «Атлетико» по количеству матчей в качестве главного тренера
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Аргентинский тренер Диего Симеоне после матча чемпионата Испании с «Сельтой» догнал по количеству игр на посту главного тренера команды Луиса Арагонеса.
Теперь на счету Симеоне 407 матчей в качестве главного тренера «Атлетико» — это клубный рекорд. Уже после следующего матча аргентинский специалист станет единоличным лидером по этому показателю.
Отметим, что следующую встречу команда проведёт 13 сентября с «Байером» в Лиге чемпионов.
Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время команда дважды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза становилась победителем Лиги Европы.
После пяти игр в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице.
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