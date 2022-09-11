Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне догнал рекордсмена «Атлетико» по количеству матчей в качестве главного тренера

Симеоне догнал рекордсмена «Атлетико» по количеству матчей в качестве главного тренера
Комментарии

Аргентинский тренер Диего Симеоне после матча чемпионата Испании с «Сельтой» догнал по количеству игр на посту главного тренера команды Луиса Арагонеса.

Теперь на счету Симеоне 407 матчей в качестве главного тренера «Атлетико» — это клубный рекорд. Уже после следующего матча аргентинский специалист станет единоличным лидером по этому показателю.

Отметим, что следующую встречу команда проведёт 13 сентября с «Байером» в Лиге чемпионов.

Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время команда дважды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза становилась победителем Лиги Европы.

После пяти игр в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице.

Новость по теме
«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 5-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022