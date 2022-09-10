«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 5-го тура Ла Лиги

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходил матч 5-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» встречался с «Сельтой» и одержал уверенную победу со счётом 3:1. Главным арбитром игры был Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Счёт в матче на девятой минуте открыл Анхель Корреа: Де Пауль справа прострелил в штрафную, откуда Корреа в одно касание направил мяч над вышедшим из ворот вратарём!

Корреа забивает в ворота «Сельты». Видеоролик:

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На 50-й минуте Родриго отличился сам: Коке сделал аккуратную скидку на Де Пауля, который нанёс удар в касание — а мяч рикошетом от пятки защитника отправился в сетку ворот!

Гол де Пауля. Видеоролик:

Спустя 16 минут отличился Янник Феррейра Карраско: бельгиец на скорости ворвался в штрафную, запутал на смене движения защитников и, проигнорировав в центре штрафной Де Пауля, пробил точно в ближний угол ворот! Маркесин откровенно не выручил свою команду!

Карраско забивает третий мяч «Атлетико». Видеоролик:

Через пять минут «Сельте» удалось забить мяч престижа: Аспас сделал проникающий пас в штрафную, а Вейга с ходу прицельно пробил под ближнюю штангу! Грбич явно зевнул ближний угол ворот!

Гол Вейги. Видеоролик:

В концовке матча «Атлетико» вновь восстановил преимущество в три мяча: Коке начал атаку хозяев хорошим пасом на Матеуса — и тот пробросил мяч мимо защитника, забежал в штрафную и через рикошет от ноги Нуньеса отправил мяч в ворота!

«Атлетико» набрал 10 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Сельта» с семью очками остаётся на 11-й строчке.