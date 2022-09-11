Жиго получил травму в матче «Марселя» с «Лиллем»

28-летний французский защитник «Марселя» Самуэль Жиго получил травму в матче с «Лиллем» (2:1). Игрок, ранее выступавший за московский «Спартак», является автором победного мяча своей команды в этой игре.

«Это проблемы с мышцами, я почувствовал небольшую боль в первом тайме, но попытался продолжить играть. Вышло неприятно.



Смогу ли я сыграть в матче Лиги чемпионов? Надеюсь. Постараюсь восстановиться ко вторнику. Надеюсь, ничего серьёзного», — сказал Жиго в эфире Canal+.

На 67-й минуте встречи Жиго заменил защитник Исаак Туре. Во вторник, 13 сентября, «Марсель» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. На прошедшей неделе провансальцы со счётом 0:2 уступили лондонскому «Тоттенхэму» в этом турнире. Соперником «Марселя» по третьей игре в групповом этапе станет португальский «Спортинг».

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