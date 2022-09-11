Денис Черышев дебютировал за «Венецию»

Российский полузащитник Денис Черышев дебютировал за итальянскую «Венецию». Событие случилось на 74-й минуте встречи с командой СПАЛ в рамках Серии В (второй дивизион страны).

На данный момент команда Дениса Черышева проигрывает со счётом 0:1. Гол за команду СПАЛ забил итальянский нападающий Андреа Ла Мантия.

Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. До этого на протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи. Также полузащитник вызывался в сборную России, за которую провёл 33 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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