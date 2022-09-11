Эксперты оценили шансы Черышева забить в первом матче за «Венецию»

11 сентября состоится матч 5-го тура итальянской Серии В СПАЛ — «Венеция». Начало встречи запланировано на 17:15 мск.
Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку на дебютный матч за «Венецию». Забить свой первый гол он может уже в стартовой игре за новую команду.
11 сентября в 17:15 СПАЛ и «Венеция» начнут матч 5-го тура Серии В. Новичок клуба – Денис Черышев, который перешёл сюда из «Валенсии» и будет пытаться перезапустить карьеру. Новый коллектив полузащитника проведёт встречу на выезде.
Аналитики не верят в победу команды россиянина и предлагают на неё коэффициент 3.09. Успех СПАЛа оценивается в 2.35. На ничью дают коэффициент 3.20.
Эксперты не верят и в то, что игра получится результативной и на тотал больше 2.5 мяча предлагают поставить за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85.
Гол Дениса Черышева оценивается в 7.50. Это примерно 13% вероятности.
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