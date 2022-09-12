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Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»

Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги от «Ростова». Матч закончился со счётом 2:4.

«Ростов» сегодня обыграл не только «Спартак», но и Карасёва. Очень сильно Карасёв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.

С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам. Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.

Провальный ли трансфер Рыбус? Чернов и Классен – более провальные. Иногда защитник ошибается не из-за того, что не хватает класса или мастерства. Рыбус – ещё ничего по сравнению с остальными слабыми игроками команды.

За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмёт зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров немного.

Промес скоро получит травму, сегодня играл на морально-волевых, а Соболев начнёт выхватывать карточки, особенно красные. Сейчас он в лайтовом режиме, где судьи его жалеют, хотя должны выгонять в каждом втором матче. Сегодня точно он должен был получать красную карточку, когда ударил в лицо Уткина», – приводит слова Червиченко Metaratings.

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