Червиченко: очень сильно Карасёв пытался помочь «Спартаку» в матче с «Ростовом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги от «Ростова». Матч закончился со счётом 2:4.



«Ростов» сегодня обыграл не только «Спартак», но и Карасёва. Очень сильно Карасёв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.



С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам. Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.



Провальный ли трансфер Рыбус? Чернов и Классен – более провальные. Иногда защитник ошибается не из-за того, что не хватает класса или мастерства. Рыбус – ещё ничего по сравнению с остальными слабыми игроками команды.



За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмёт зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров немного.



Промес скоро получит травму, сегодня играл на морально-волевых, а Соболев начнёт выхватывать карточки, особенно красные. Сейчас он в лайтовом режиме, где судьи его жалеют, хотя должны выгонять в каждом втором матче. Сегодня точно он должен был получать красную карточку, когда ударил в лицо Уткина», – приводит слова Червиченко Metaratings.