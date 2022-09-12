Гурцкая: бразильцы «Зенита» — не для золота РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переподписании «Зенитом» контрактов с бразильскими игроками.
«Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок. Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев. Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы VIP-зрители были довольны. «Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь
Гурцкая: бразильцы в «Зените» для удовольствия одного человека. Видеоролик:
- 12 сентября 2022
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