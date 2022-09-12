Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: бразильцы «Зенита» — не для золота РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал

Гурцкая: бразильцы «Зенита» — не для золота РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переподписании «Зенитом» контрактов с бразильскими игроками.

«Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок. Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев. Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы VIP-зрители были довольны. «Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь

«Если «Спартак» будет в тройке — это катастрофа». Интервью с агентом Гурцкая «Если «Спартак» будет в тройке — это катастрофа». Интервью с агентом Гурцкая

Гурцкая: бразильцы в «Зените» для удовольствия одного человека. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022