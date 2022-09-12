Юран: не понимаю, когда в РПЛ зовут специалиста, не востребованного в Европе

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением об иностранных тренерах, которых приглашают в российские клубы. Специалист подчеркнул, что в России нужно более уважительно относиться к отечественным тренерам.



«Как отношусь к иностранным тренерам в РПЛ? Я уже много раз говорил: давайте начнём уважать себя, свою страну. Понимаю, когда приглашают иностранного тренера с именем. Гус Хиддинк работал в сборной, Манчини — в «Зените». Но когда зовут специалиста, не востребованного в Европе, этого не понимаю. Все тренеры должны говорить на языке той страны, где они работают. А они и не собираются учить», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».



Последней командой Юрана были «Химки». Специалист был уволен после 4-го тура РПЛ, несмотря на то что подмосковный клуб занимал седьмое место в турнирной таблице РПЛ.