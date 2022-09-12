«После жеребьёвки ЛЧ всё накалилось». Мюллер рассказал о взаимоотношениях с Левандовским

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» рассказал о взаимоотношениях с нападающим каталонцев Робертом Левандовским, который ранее выступал за немецкий клуб.
«У меня хорошие отношения с Робертом, особенно на поле. Помимо гольфа, мы редко проводили время вместе за пределами поля. Мы общались с ним в мессенджере после его ухода из «Баварии». Конечно, после жеребьёвки всё накалилось. Футболисты ничем не отличаются от других людей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:
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