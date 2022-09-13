«Они копируют игру из интернета». Моуринью объяснил, почему маленькие клубы стали сильнее

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». По словам португальца, обыгрывать маленькие команды стало сложнее, ведь они могут копировать игру из интернета. Моуринью заявил, что в футболе исчезло авторское право.
«Всё сложнее стало набирать очки с маленькими командами. Они выросли, ведь сегодня их легче тренировать. Такие команды могут копировать игру из интернета и соцсетей. В футболе больше нет авторского права», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, в 6-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Эмполи» принимал «Рому». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой римлян со счётом 2:1. Главным действующим лицом стал аргентинский форвард Пауло Дибала, который записал на свой счёт гол и результативную передачу.
- 13 сентября 2022
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