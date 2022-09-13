«Райо Вальекано» подписал форварда, чей агент дрался с президентом клуба

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас официально стал футболистом «Райо Вальекано». Об этом сообщается на официальном сайте мадридской команды.
Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» заплатит за переход испанского футболиста около € 12 млн и получит 70% прав.
Также стало известно, что, когда представители команды и игрока начали обсуждать комиссию за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо Вальекано» попытался ударить одного из юристов. Однако он ударил агента футболиста, после чего получил ответный удар в лицо.
27-летний де Томас — воспитанник мадридского «Реала». В «Эспаньоле» Рауль оказался в январе 2020 года, но в нынешнем сезоне на поле не выходил.
«Райо Вальекано» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур. Видеоролик:
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