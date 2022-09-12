Воспитанник «Реала» переходит в «Райо», его агент дрался с президентом клуба

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас сегодня, 12 сентября, должен стать игроком «Райо Вальекано». Мадридский клуб заплатит за переход испанского футболиста около € 12 млн и получит 70% прав. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что, когда представители команды и игрока начали обсуждать комиссию за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо Вальекано» попытался ударить одного из юристов. Однако он ударил агента футболиста, после чего получил ответный удар в лицо.
27-летний де Томас — воспитанник мадридского «Реала». В «Эспаньоле» Рауль оказался в январе 2020 года, но в нынешнем сезоне на поле не выходил.
«Райо Вальекано» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур. Видеоролик:
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