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Воспитанник «Реала» переходит в «Райо», его агент дрался с президентом клуба

Воспитанник «Реала» переходит в «Райо», его агент дрался с президентом клуба
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Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас сегодня, 12 сентября, должен стать игроком «Райо Вальекано». Мадридский клуб заплатит за переход испанского футболиста около € 12 млн и получит 70% прав. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что, когда представители команды и игрока начали обсуждать комиссию за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо Вальекано» попытался ударить одного из юристов. Однако он ударил агента футболиста, после чего получил ответный удар в лицо.

27-летний де Томас — воспитанник мадридского «Реала». В «Эспаньоле» Рауль оказался в январе 2020 года, но в нынешнем сезоне на поле не выходил.

«Райо Вальекано» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур. Видеоролик:

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