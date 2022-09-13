Создатель «Амкала» поздравил Зубко с назначением на пост главного тренера WATCH TV
Поделиться
Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков поздравил бывшего тренера команды Дениса Зубко, который возглавил другую команду Медиалиги WATCH TV.
«Я безумно рад, что Иваныч остался в медиафутболе. Уверен, ему есть что дать команде WATCH TV. Буду искренне поддерживать их в группе Б! Обещаю, что не пропущу ни одного матча», — сказал Герман Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Зубко тренировал «Амкал» на протяжении нескольких лет. Под его руководством команды выиграла МКС, а также прошла два раунда в Кубке России (1/256 и 1/128 финала), обыграв «Зоркий» и «Тверь». Зубко вместе со своим помощником покинул «Амкал» по истечении контракта сторон.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
12:59
-
12:45
-
12:39
-
12:17
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:19
-
10:10
-
09:55
Партнерский контент