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Создатель «Амкала» поздравил Зубко с назначением на пост главного тренера WATCH TV

Создатель «Амкала» поздравил Зубко с назначением на пост главного тренера WATCH TV
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Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков поздравил бывшего тренера команды Дениса Зубко, который возглавил другую команду Медиалиги WATCH TV.

«Я безумно рад, что Иваныч остался в медиафутболе. Уверен, ему есть что дать команде WATCH TV. Буду искренне поддерживать их в группе Б! Обещаю, что не пропущу ни одного матча», — сказал Герман Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зубко тренировал «Амкал» на протяжении нескольких лет. Под его руководством команды выиграла МКС, а также прошла два раунда в Кубке России (1/256 и 1/128 финала), обыграв «Зоркий» и «Тверь». Зубко вместе со своим помощником покинул «Амкал» по истечении контракта сторон.

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