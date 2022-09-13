«Амкал» — «Звезда». Дмитрий Комбаров прервёт праздник блогеров

14 сентября состоится матч 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Амкал» — «Звезда» 14 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Амкал» — «Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Звезда» Санкт-Петербург (14.09.2022)

Благодаря блогерским командам из Медиалиги – 2DRORTS и «Амкалу» – Кубок России обрёл повышенное внимание уже на начальных стадиях. Впрочем, первый коллектив уже покинул турнир, уступив в 1/128 финала «Текстильщику». Второй же встретится в грядущем матче со «Звездой» Дмитрия Комбарова. Игра состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

В первую очередь стоит отметить, что «Амкал» пока что не ставит перед собой задачи стать профессиональным футбольным клубом. Однако в стане у него имеются несколько воспитанников топ-команд РПЛ. Речь идёт о выпускниках академий московского «Спартака» и «Зенита» – Арсении Левшуке и Михаиле Прокопьеве.

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Не без их стараний команда любителей обыграла в 1/256 финала Кубка России «Зоркий» из Красногорска (1:1, по серии пенальти 8:7), а в 1/128 финала турнира одолела «Тверь» (1:0). В обеих встречах Прокопьев отметился голевыми передачами. С другой стороны, «Зоркий» и «Тверь» стартовали в текущем розыгрыше не очень удачно, в отличие от «Звезды».



За девять матчей текущего сезона Второй лиги команда из Санкт-Петербурга не потерпела ни одного поражения. Вничью сыграла с «Балтикой-БФУ» (1:1), возглавляющим турнирную таблицу «Ленинградцем» (0:0), «Родиной» (тоже 0:0), петербургским «Динамо» (1:1) и «Зенитом-2» (тоже 1:1). Победы одержала над «Зорким» (3:1), «Енисеем-2» (3:0), «Луки-Энергией» (1:0) и «Электроном» (7:0).

Ничейных результатов многовато, но отсутствие неудач – определённо хороший знак, свидетельствующий о том, что Дмитрий Комбаров движется в правильном направлении. Напомним, известный футболист, выступавший за «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов» и сборную России, возглавил «Звезду» в это межсезонье. Пока получается неплохо.

Новоиспечённый наставник быстро нашёл общий язык с подопечными, средний возраст которых, кстати, составляет всего 20-21 год (приблизительно). С ходу Комбаров задал отличный темп и начал постепенно выстраивать собственную модель игры, взяв ориентир на быстрый, агрессивный, доминирующий футбол. Прок от выбранного пути развития, очевидно, уже имеется.

В одном из интервью Дмитрий отметил, что хотел бы когда-нибудь возглавить московский «Спартак». Безусловно, ему необходимо набраться больше опыта. Специалист и сам это понимает. Тем не менее, если он будет продолжать в том же духе, весьма вероятно, получит приглашение в «народную команду».

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В своё время специалиста приглашали возглавить клубы из Медиалиги, но он отказался. Недооценки соперника быть не может, потому что Комбаров согласен с тем, что там играют профессионалы, раз их допустили до участия в таком важном для российского футбола турнире. К блогерам его клуб готовится очень серьёзно.

К слову, у «Амкала» смена главного тренера произошла совсем недавно – после поражения от 2DROTS (0:1) в матче за третье место Московского Кубка Селебрити. Должность занял мало кому известный доселе специалист – Юрий Бабин. Как поведёт себя команда из Москвы под его руководством, предугадать трудно.



Потому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит выход «Звезды» в следующую стадию Кубка России. Коэффициент – 1.78. Блогерам стоит отдать должное за то, что они обыграли два клуба из Второй лиги. Однако во всех официальных соревнованиях команда провела только два матча.

Совсем недавно Андрей Аршавин согласился с тем, что команды медийного футбола навязывают борьбу профессиональным клубам в плане внимания. Но также он предположил, что любой участник Первой лиги без труда обыграет и 2DROTS, и «Амкал». Думается, бывший капитан сборной России прав.

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Делать шоу и играть в футбол медийные команды умеют, но для них это скорее хобби, нежели работа. У «Звезды» более серьёзный подход к делу. Вряд ли бывший футболист имел в виду возможный успех петербургского коллектива, ведь он по-прежнему выступает во Второй лиге. Александр Головин, наоборот, сказал о том, что будет болеть за «Амкал» в кубковых баталиях. Мы же рассчитываем увидеть тренерский успех Комбарова в матче.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Амкал» — «Звезда» 14 сентября 2022 года

У «Амкала» всего два матча во всех официальных соревнованиях и новый главный тренер. Возможно, ему всё же удастся за счёт упорства дотянуть до добавленного времени, но пробраться в следующую стадию соревнования вряд ли получится. «Звезда» не потерпела ещё ни одного поражения под руководством Дмитрия Комбарова. В её успех верится без особого труда.

Ставка: победа «Звезды» в матче за коэффициент 1.78.

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