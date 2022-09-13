Рахимич: в России лига не та, что раньше. Когда я играл, приглашали игроков другого уровня

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Анжи» Элвир Рахимич высказался об уровне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали. Сейчас, как мне кажется, даже если приглашают игроков — это не тот уровень. Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

46-летний Рахимич с 1999 по 2001 год был футболистом махачкалинского «Анжи» (92 матча, пять голов, три результативные передачи). Позднее он перешёл в московский ЦСКА, за который играл до окончания карьеры в 2014 году. В 346 матчах за армейцев Рахимич забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).

В настоящее время Рахимич работает в академии ЦСКА.

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