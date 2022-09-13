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«Тоттенхэм» проиграл «Спортингу». Оба гола лондонцы пропустили после 89-й минуты

«Тоттенхэм» проиграл «Спортингу». Оба гола лондонцы пропустили после 89-й минуты
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Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 2-го тура в рамках группы D Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 90-й минуте открыл Паулинью после паса Педро Порро. На 90+3-й минуте Артур Гомес укрепил преимущество лиссабонцев. После этой игры команда из Португалии лидирует в квартете D. Подопечные Антонио Конте занимают второе место. Также в группе D выступают «Марсель» и «Айнтрахт». В активе французского и немецкого клубов ни одного очка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 19:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Паулинью – 90'   2:0 Гомес – 90+3'
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