Ван Дейк: обыграв «Аякс», «Ливерпуль» сделал шаг в верном направлении

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о внешнем давлении на команду после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом» (2:1).



«Не слушайте людей извне, это самое главное. Это забавно — есть много бывших футболистов, которые знают, через что мы проходим, но они говорят много всякого, чтобы попытаться навредить нам. Мы знаем, что игра на прошлой неделе в нашем исполнении была неприемлемой, но сейчас мы сделали шаг в верном направлении», — приводит слова ван Дейка BT Sport.



«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A. Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс».

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