Ван Дейк: обыграв «Аякс», «Ливерпуль» сделал шаг в верном направлении

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о внешнем давлении на команду после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом» (2:1).
«Не слушайте людей извне, это самое главное. Это забавно — есть много бывших футболистов, которые знают, через что мы проходим, но они говорят много всякого, чтобы попытаться навредить нам. Мы знаем, что игра на прошлой неделе в нашем исполнении была неприемлемой, но сейчас мы сделали шаг в верном направлении», — приводит слова ван Дейка BT Sport.
«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A. Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс».
- 14 сентября 2022
-
00:52
-
00:37
-
00:34
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:45
-
20:43