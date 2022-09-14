Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: обыграв «Аякс», «Ливерпуль» сделал шаг в верном направлении

Ван Дейк: обыграв «Аякс», «Ливерпуль» сделал шаг в верном направлении
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о внешнем давлении на команду после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом» (2:1).

«Не слушайте людей извне, это самое главное. Это забавно — есть много бывших футболистов, которые знают, через что мы проходим, но они говорят много всякого, чтобы попытаться навредить нам. Мы знаем, что игра на прошлой неделе в нашем исполнении была неприемлемой, но сейчас мы сделали шаг в верном направлении», — приводит слова ван Дейка BT Sport.

«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A. Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс».

Новость по теме
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022